Шарапова и Зигемунд не смогли определить победителя из-за дыма

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова и представительница Германии Лаура Зигемунд не смогли определить победителя в матче выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия). Первый сет остался за немкой — 7:6 (7:4). Во втором игра была завершена при счёте 5:5 по обоюдному согласию сторон из-за дыма и сильной жары, сообщает ESPN. В Австралии продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров.

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«Невероятная игра между Марией Шараповой и Лаурой Зигемунд. После беседы с обеими теннисистками было принято решение досрочно завершить матч. Обе теннисистки выложились просто потрясающе. Итоговый счёт Зигемунд — Шарапова — 7:6, 5:5», — говорится в сообщении в «твиттере» соревнований.

На минувшей неделе Мария получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open, который стартует 20 января.

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