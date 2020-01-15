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Хачанов проиграл во втором круге турнира в Окленде

Хачанов проиграл во втором круге турнира в Окленде
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Австралии Джону Миллману со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Вторая ракетка России 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 610 тыс. Миллман поспорит с французом Бенуа Пэром, получившим пятый номер посева.

В 2019 году победителем турнира в Окленде стал американец Теннис Сандгрен. В финале он обыграл британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:2.

Окленд (м). 2-й круг
15 января 2020, среда. 11:20 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Джон Миллман
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
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