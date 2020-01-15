Хачанов проиграл во втором круге турнира в Окленде

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Австралии Джону Миллману со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Вторая ракетка России 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 610 тыс. Миллман поспорит с французом Бенуа Пэром, получившим пятый номер посева.

В 2019 году победителем турнира в Окленде стал американец Теннис Сандгрен. В финале он обыграл британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:2.