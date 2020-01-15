«Я и моя мама». Осака опубликовала совместное фото с Сереной Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака выложила в «Твиттере» фотографию, на которой она запечатлена с американкой Сереной Уильямс.

«Я и моя мама. Лол», — написала Осака в «Твиттере».

Сегодня, 15 января, в Мельбурне прошёл благотворительный теннисный вечер Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии. На корт вышли команды С. Уильямс и датчанки Каролины Возняцки.

За команду 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» сыграли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, чешка Петра Квитова. Их соперниками были немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, американка Кори Гауфф и Осака.

Сначала проводились парные встречи в разных сочетаниях. На корт в один из моментов пригласили женщину-волонтёра, которая также приняла участие в игре. В итоге команда Уильямс оказалась сильнее.

Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».