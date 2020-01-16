Директор Australian Open прокомментировал слухи об отмене турнира

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили выразил уверенность в том, что лесные пожары не помешают проведению соревнований. В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.

«Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнётся позже. Но Australian Open уже идёт.

Вопрос качества воздуха очень сложный, влияет много факторов. Есть много различных показателей, разные сайты и приложения дают разную оценку. Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день. Здоровье и благополучие игроков — приоритет для нас», — приводит слова Тили BBC.

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

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