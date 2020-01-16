Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Директор Australian Open прокомментировал слухи об отмене турнира

Директор Australian Open прокомментировал слухи об отмене турнира
Теннис / Australian Open 2020 0

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили выразил уверенность в том, что лесные пожары не помешают проведению соревнований. В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.

«Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнётся позже. Но Australian Open уже идёт.

Вопрос качества воздуха очень сложный, влияет много факторов. Есть много различных показателей, разные сайты и приложения дают разную оценку. Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день. Здоровье и благополучие игроков — приоритет для нас», — приводит слова Тили BBC.

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на Australian Open
Шарапова сыграет с Векич, Потапова — с Сереной Уильямс на старте Australian Open
Шнур обвинил Федерера и Надаля в эгоизме из-за ситуации на Australian Open
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020