Директор Australian Open прокомментировал слухи об отмене турнира

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили выразил уверенность в том, что лесные пожары не помешают проведению соревнований. В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.
«Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнётся позже. Но Australian Open уже идёт.
Вопрос качества воздуха очень сложный, влияет много факторов. Есть много различных показателей, разные сайты и приложения дают разную оценку. Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день. Здоровье и благополучие игроков — приоритет для нас», — приводит слова Тили BBC.
Матчи основной сетки начнутся 20 января.
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