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Навратилова объяснила, почему считает Серену Уильямс главным фаворитом Australian Open

Навратилова объяснила, почему считает Серену Уильямс главным фаворитом Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила, что считает главным фаворитом предстоящего Открытого чемпионата Австралии американку Серену Уильямс.

«Эмоциональное напряжение для Серены Уильямс растёт, так как она продолжает борьбу за 24-й титул на турнирах „Большого шлема“. Она в свои 38 лет знает, что время для повторения рекорда и установления нового уходит. Она проиграла четыре последних финала на мэйджорах.

Именно поэтому я думаю, что её победа на турнире в Окленде на минувшей неделе — её первый титул за три года, первый после того, как она стала мамой, — это очень важный момент. Завоевав этот трофей, она дала выход эмоциям. Это должно помочь Серене на Australian Open. Поэтому я считаю её главным фаворитом», — цитирует Навратилову официальный сайт WTA.

В первом круге Серена сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Шарапова сыграет с Векич, Потапова — с Сереной Уильямс на старте Australian Open
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