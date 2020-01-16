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Серена, Федерер, Надаль и Джокович провели первые тренировки на кортах Australian Open

Серена, Федерер, Надаль и Джокович провели первые тренировки на кортах Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Ведущие теннисисты мира провели первые тренировочные сессии на кортах Мельбурна. Уже 20 января стартует Открытый чемпионат Австралии — 2020.

На центральных стадионах соревнований уже потренировались Наоми Осака, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Винус Уильямс, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова, Новак Джокович, Роджер Федерер и Петра Квитова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, сразу пять представителей России попали в число сеяных на первом мэйджоре в году. В мужской части сетки это Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв, в женской — Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.

Действующими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович, обыгравший в финале Рафаэля Надаля, и Наоми Осака, победившая в решающем матче Петру Квитову.

Открытый чемпионат Австралии — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля.

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