Серена, Федерер, Надаль и Джокович провели первые тренировки на кортах Australian Open

Ведущие теннисисты мира провели первые тренировочные сессии на кортах Мельбурна. Уже 20 января стартует Открытый чемпионат Австралии — 2020.
На центральных стадионах соревнований уже потренировались Наоми Осака, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Винус Уильямс, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова, Новак Джокович, Роджер Федерер и Петра Квитова.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, сразу пять представителей России попали в число сеяных на первом мэйджоре в году. В мужской части сетки это Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв, в женской — Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.
Действующими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович, обыгравший в финале Рафаэля Надаля, и Наоми Осака, победившая в решающем матче Петру Квитову.
Открытый чемпионат Австралии — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля.
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