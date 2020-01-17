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Донской и три россиянки вышли в финал квалификации Australian Open

Донской и три россиянки вышли в финал квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

В Мельбурне продолжается квалификация Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований россиянка Наталья Вихлянцева (6) победила Изабеллу Шиникову из Болгарии со счётом 6:2, 6:3. Её соперницей в финале квалификации будет словенка Кая Юван (18).

Анна Калинская (5) обыграла румынку Лауру-Иоану Паар — 6:4, 7:6 (7:3) и встретится с китаянкой Ван Синьюй. Варвара Грачёва (3) оказалась сильнее сербки Ольги Данилович со счётом 6:2, 4:6, 6:1. За выход в основную сетку первого турнира «Большого шлема» 2020 года она поспорит со шведкой Юханной Ларссон.

В мужских соревнованиях Евгений Донской (6) вышел в финал квалификации, одолев хорвата Виктора Галовича со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Следующим соперником россиянина будет египтянин Мохамед Сафват.

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