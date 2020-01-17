Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира WTA категории Premier

В полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия) украинка Даяна Ястремская нанесла поражение представительнице Беларуси Арине Соболенко — 6:4, 7:6 (7:4).
19-летняя спортсменка впервые сыграет в финале турнира категории Premier. В случае успеха уроженка Одессы сможет войти в топ-20 рейтинга WTA.
В финале соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Ястремская поспорит либо с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, либо с американкой Даниэль Коллинз. Даяна за карьеру выиграла три турнира WTA в одиночном разряде: в Гонконге (2018), Хуахине и Страсбурге (2019).
Соревнования в Аделаиде завершатся завтра, 18 января.
Напомним, 20 января стартуют матчи основной сетки Australian Open. Лучшим результатом Ястремской на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд — это произошло в 2019 году.
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