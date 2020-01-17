Ястремская прокомментировала победу над Соболенко в полуфинале турнира в Аделаиде

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от победы в полуфинальном матче турнира в Аделаиде с представительницей Беларуси Ариной Соболенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Это здорово. Я очень рада. Особенно тому, что это случилось в начале года. Это придаст мне уверенности перед турниром „Большого шлема“. Выход в финал — это очень приятно.

Мне комфортно играть с Соболенко. Она агрессивная теннисистка. Стиль её игры похож на мой, поэтому мне удобно. Мне нравится, как она бьёт по мячу. Это очень энергично, но мне подходит. Во втором сете при счёте 3:1 я почувствовала тяжесть в ногах и ощутила усталость. Я немного потеряла концентрацию. Но затем, когда Саша Бажин вышел на корт, я получила заряд энергии и постаралась сделать то, о чём он сказал. Я просто боролась. Вот и всё", — цитирует Ястремскую официальный сайт тура.

В финале Даяна сыграет либо с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, либо с американкой Даниэль Коллинз.