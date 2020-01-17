Зверев рассказал, что Кирьос едва не подрался с Димитровым

Немецкий теннисист Александр Зверев предположил, что австралиец Ник Кирьос не должен считаться фаворитом Открытого чемпионата Австралии.

«Есть много молодых ребят, которые сильнее его, без обид. Думаю, Циципас сильнее его, потому что в пятисетовом формате он лучше. Это не трёхсетовый формат, где ты можешь выиграть за 1 час 20 минут и уйти с корта. Чтобы побеждать сильнейших, нужно демонстрироваться свой лучший теннис более длительный период.

Отжимания Кирьоса на корте? Что вы хотите от меня услышать? Это Ник. Он так делает. На Кубке Лэйвера было то же самое. Помню, что он там едва не подрался с Димитровым. Кирьос может делать всё, что хочет. Хочет отжиматься — пусть отжимается. Пока он никого не обидел, я не буду обращать внимания", — цитирует Зверева Daily Express.

Australian Open стартует 20 января.