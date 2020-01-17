Маррей в феврале пропустит турниры в Монпелье и Роттердаме

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за травмы паха не сможет сыграть на турнирах в Монпелье и Роттердаме, которые состоятся в феврале.
32-летний спортсмен находится в лазарете с ноября 2019 года. Ранее ожидалось, что в следующем месяце Маррей вернётся на корт.
«Не хочу торопиться и устанавливать какие-то сроки восстановления. Я не смогу сыграть в феврале в Монпелье и Роттердаме. Буду прислушиваться к своему организму. Вернусь на корт, когда наступит время», — приводит слова Маррея ВВС.
Сейчас трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» занимается в тренажёрном зале и йогой.
Маррей в прошедшем сезоне выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он со счётом 3:6, 6:4, 6:4 одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой. Этот титул стал 46-м в одиночном разряде и первым с марта 2017 года, когда британец первенствовал в Дубае.
- 17 января 2020
-
15:25
-
14:57
-
13:04
-
12:48
-
12:01
-
11:38
-
10:49
-
10:32
-
10:14
-
09:44
-
08:34
-
08:22
-
00:52
-
00:29
- 16 января 2020
-
23:31
-
23:06
-
22:08
-
21:40
-
21:09
-
20:01
-
16:34
-
15:41
-
14:19
-
13:27
-
13:12
-
12:46
-
11:02
-
10:35
-
09:59
-
09:09
-
08:43
-
08:19
-
07:19
-
01:03
-
00:29