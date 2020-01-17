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Маррей в феврале пропустит турниры в Монпелье и Роттердаме

Маррей в феврале пропустит турниры в Монпелье и Роттердаме
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за травмы паха не сможет сыграть на турнирах в Монпелье и Роттердаме, которые состоятся в феврале.

32-летний спортсмен находится в лазарете с ноября 2019 года. Ранее ожидалось, что в следующем месяце Маррей вернётся на корт.

«Не хочу торопиться и устанавливать какие-то сроки восстановления. Я не смогу сыграть в феврале в Монпелье и Роттердаме. Буду прислушиваться к своему организму. Вернусь на корт, когда наступит время», — приводит слова Маррея ВВС.

Сейчас трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» занимается в тренажёрном зале и йогой.

Маррей в прошедшем сезоне выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он со счётом 3:6, 6:4, 6:4 одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой. Этот титул стал 46-м в одиночном разряде и первым с марта 2017 года, когда британец первенствовал в Дубае.

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