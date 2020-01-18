Калинская и Самсонова узнали соперниц по первому кругу Australian Open

На Australian Open завершился квалификационный турнир в женском одиночном разряде, его победительницы, включая россиянок Анну Калинскую и Людмилу Самсонову, узнали соперниц по первому кругу основной сетки.



Обе россиянки избежали встреч с сеяными теннисистками в первом раунде. Калинская сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай, а Самсонова — с представительницей Латвии Еленой Остапенко.



Ранее соперниц по первому кругу узнали остальные российские теннисистки: Мария Шарапова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова и Анна Блинкова. Сетка Australian Open 2020 доступна на «Чемпионате».



Матчи основного раунда Открытого чемпионата Австралии начнутся 20 января.

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