Умбер победил Пэра на турнире ATP в Окленде и выиграл первый титул в карьере

Француз Уго Умбер одержал победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче он со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5) взял верх над соотечественником, Бенуа Пэром. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.
В активе Умбера 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Пэр 16 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка.
21-летний Умбер завоевал первый в карьере титул. Французский теннисист занимает 57-ю строчку в рейтинге ATP.
Напомним, в Окленде россиянин Карен Хачанов был посеян под третьим номером. Уроженец Москвы в стартовом матче со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Джону Миллману.
В 2019 году чемпионом турнира в Окленде стал американец Теннис Сандгрен. В финале он обыграл британца Кэмерона Норри.
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