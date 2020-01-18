Рублёв после победы на турнире в Аделаиде обойдёт Хачанова и займёт 16-е место в рейтинге

Российский теннисит Андрей Рублёв после победы на турнире в Аделаиде (Австралия) обойдёт в рейтинге ATP соотечественника, Карена Хачанова, и впервые в карьере займёт 16-е место. В настоящий момент он занимает 18-ю строчку. До сезона-2020 его лучшим результатом была — 22-я позиция.
Для 22-летнего москвича это двенадцатая победа подряд в официальных матчах. Он выиграл второй титул за две недели. Ранее Андрей победил на соревнованиях в Дохе. Кроме того, россиянин стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры на первых двух неделях сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.
В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.
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