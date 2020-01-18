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Камельзон: если всё будет в порядке, Рублёв может дойти до четвертьфинала AO

Камельзон: если всё будет в порядке, Рублёв может дойти до четвертьфинала AO
Теннис / Australian Open 2020 0

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Андрея Рублёва выступить удачно на Australian Open. По мнению специалиста, российскому игроку пошёл на пользу пропуск ATP Cup.

«В сравнении с прошлым годом, мы имеем абсолютно другого теннисиста, другого Рублёва. Если всё будет в порядке, он может дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, а там выступают исключительно асы.

Трудно сказать, что именно стало причиной непопадания в состав сборной России на ATP Cup. Возможно, его выступление на этом турнире не было оговорено. Быть может, календари не совпали. Необходимо знать внутреннюю кухню. Но в итоге получилось, что эта ситуация пошла ему на пользу. Кто знает, может быть, Марату Сафину было достаточно иметь в обойме Даниила Медведева и Карена Хачанова. Не хотели держать третьим номером такого теннисиста, как Рублёв, который рисковал не попасть в команду либо играть от случая к случаю", — приводит слова Камельзона RT.

Рублёв стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры в первые две недели сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.

В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.

Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели
Андрей выиграл 12 официальных матчей подряд, взяв 2 титула. Похоже, на Australian Open он готов повторить свой лучший результат на «Шлемах».
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