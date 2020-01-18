Камельзон: если всё будет в порядке, Рублёв может дойти до четвертьфинала AO

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Андрея Рублёва выступить удачно на Australian Open. По мнению специалиста, российскому игроку пошёл на пользу пропуск ATP Cup.
«В сравнении с прошлым годом, мы имеем абсолютно другого теннисиста, другого Рублёва. Если всё будет в порядке, он может дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, а там выступают исключительно асы.
Трудно сказать, что именно стало причиной непопадания в состав сборной России на ATP Cup. Возможно, его выступление на этом турнире не было оговорено. Быть может, календари не совпали. Необходимо знать внутреннюю кухню. Но в итоге получилось, что эта ситуация пошла ему на пользу. Кто знает, может быть, Марату Сафину было достаточно иметь в обойме Даниила Медведева и Карена Хачанова. Не хотели держать третьим номером такого теннисиста, как Рублёв, который рисковал не попасть в команду либо играть от случая к случаю", — приводит слова Камельзона RT.
Рублёв стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры в первые две недели сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.
В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.
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