Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели

Блестящий старт сезона и 12 побед подряд

Андрей Рублёв блестяще начал новый сезон. Выиграв турнир в Дохе, то есть на Ближнем Востоке, россиянин прилетел в Аделаиду, за два дня успел акклиматизироваться в совершенно другом часовом и климатическом поясе и завоевал второй трофей подряд! В Катаре Андрей не отдал соперникам ни одного сета; в Аделаиде два из четырёх матчей получились трёхсетовыми, но тут и оппоненты были посильнее. В четвертьфинале сет у Рублёв взял Даниэль Эванс, который за неделю до этого выиграл 3 из 4 матчей на ATP Cup, в том числе у Давида Гоффена и Алекса де Минора, а в полуфинале – Феликс Оже-Альяссим, лучший на данный момент теннисист из родившихся в 2000-е годы, который находится в рейтинге рядом с топ-20, то есть почти там же, где и Рублёв.

Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!

Поединок с Феликсом получился наиболее драматичным. Андрей мог победить в двух партиях, но упустил несколько шансов в концовке второго сета, в том числе два матчбола на приёме, и провалил старт решающей партии. Однако Рублёв быстро пришёл в себя, впервые в матче взял подачу канадца, сравняв счёт, а в концовке сделал решающий брейк. Игра продлилась почти три часа и, конечно, отняла у россиянина немало сил. К счастью, финал сложился намного легче. Ещё один молодой теннисист, 22-летний южноафриканец Ллойд Джордж Харрис (он старше Рублёва на 8 месяцев), смог оказать сопротивление только в первом сете – дальше ему не хватило ни сил, ни опыта. У Харриса это был первый финал ATP в карьере, а первый позитивный опыт выступления на таком уровне он получил чуть больше года назад, обыграв Гаэля Монфиса в Китае – да ещё взял сет у Роджера Федерера на Уимблдоне-2019.

Возможно, на фоне вылета сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса немного забылось, что Рублёв выиграл все четыре одиночных матча – в том числе у соперника из топ-10, Роберто Баутиста-Агута. Поскольку в Дохе и Аделаиде он стартовал со второго раунда, его победная серия сейчас насчитывает 12 матчей. Стоит сделать оговорку, что относится это к официальным поединкам, ведь в декабре на выставочном турнире в Абу-Даби Андрей уступил Стефаносу Циципасу.

Рублёв к тому же стал первым теннисистом с 2004 года, который завоевал 2 титула перед Australian Open. Понятно, что топ-игроки никогда не задавались подобной целью и, если и играли на обоих неделях перед Открытым чемпионатом Австралии, то в одну из них проводили выставочные матчи, но всё равно это приятное достижение и отличный старт сезона. 16 лет назад так же сезон начал словак Доминик Хрбаты, злой гений Евгения Кафельникова (словак выиграл у экс первой ракетки мира 9 матчей из 13). Хрбаты завоевал трофеи в Аделаиде (тогда турнир там проходил на первой неделе года) и в Окленде, а в Мельбурне дошёл до 3-го круга, уступив 10-й ракетке мира — Себастьяну Грожану. Примечательно, что в финале Окленда Доминик победил малоизвестного тогда Рафаэля Надаля, а перед этим — Густаво Куэртена, трёхкратного чемпиона «Ролан Гаррос».

Гоффен — главный соперник на пути к четвертьфиналу?

Через два дня, во вторник, Рублёв стартует на Australian Open. С одной стороны, он потратил силы на сложные матчи в Аделаиде, особенно с Оже-Альяссимом, с другой – финал получился лёгким и быстрым (меньше часа), а первые соперники в Мельбурне совсем не кажутся опасными. Сначала Андрей сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, получившим уайлд-кард, а во втором круге победителя будет ждать японец Юити Сугита либо француз Эллиот Беншетри, прошедший квалификацию. Это совсем не означает, что к матчам можно подойти спустя рукава – просто есть возможность выиграть, не проведя на корте слишком много времени, и восстановиться в преддверии встреч с более серьёзными оппонентами. Скорее всего, первая настоящая проверка будет ждать Андрея в третьем раунде – там он может сыграть с Давидом Гоффеном. Если Рублёв пройдёт его, то будет вполне способен повторить свой лучший результат на «Шлемах» — четвертьфинал, до которого он добрался на US Open — 2017. Александр Зверев, с которым россиянин может встретиться в 4-м круге, сейчас выглядит совсем далёким от хорошей формы.

Медведев, Хачанов и Рублёв оказались в половине сетки Надаля на Australian Open Сможет ли кто-то из них остановить Рафаэля? В женской сетке Шарапова попала на Векич, Касаткина – на Кис, а Потапова сыграет с Сереной.

Известный советский и российский теннисист Андрей Чесноков, бывший тренер Елены Весниной так оценил выступление Рублёва и его перспективы на Открытом чемпионате Австралии: «Рублёв уже две недели держит форму, посмотрим, насколько хватит топлива на Australian Open. Как говорится, когда едешь «Тур де Франс», можно один этап выиграть и на два расслабиться, а здесь нельзя расслабляться. Нужно играть каждый день. Сейчас будут две недели и пятисетовые матчи, нужно быть готовым не к двум, а к четырём неделям. Уже надо будет играть на кураже. Бывает, играешь, набираешь очки, постоянно сконцентрирован, а организм требует отдыха. Дай бог, чтобы он дошёл до второй недели. По крайней мере, у Рублёва нетрудный первый тур. Андрей уже большой молодец, выиграл два турнира. Это большой успех. Дождёмся первого матча, по нему уже можно будет говорить об амбициях Рублёва».