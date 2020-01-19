Иснер отдаст четверть призовых за Australian Open на ликвидацию пожаров в Австралии

Американский теннисист Джон Иснер принял решение передать часть призовых, полученных за участие в Australian Open 2020, пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии. Об этом он заявил в «Твиттере».
«Было невероятно увидеть, как ATP и WTA туры объединились, чтобы поддержать Австралию в борьбе с сокрушительными лесными пожарами.
Поддерживаю эту кампанию и пожертвую 100 долларов за каждый эйс, выполненный на Открытом чемпионате Австралии, а также отдам 25% всех призовых, полученых на турнире», — написал Джон.
Стоит отметить, что Иснер на протяжении трёх сезонов кряду является рекордсменом по количеству подач навылет в сезоне. За последний год он выполняет по 21,2 эйса за матч.
К кампании по спасению Австралии от лесных пожаров ранее присоединились многие другие известные теннисисты. Так, Серена Уильямс пожертвовала все свои призовые за победу на турнире в Окленде, а Роджер Федерер и Рафаэль Надаль совместно отдали на борьбу с пожарами $ 170 тыс.
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