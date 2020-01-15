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Надаль и Федерер пожертвовали $ 170 тыс. на борьбу с последствиями пожаров в Австралии

Надаль и Федерер пожертвовали $ 170 тыс. на борьбу с последствиями пожаров в Австралии
Теннис / ATP 0

Сегодня, 15 января, состоялся благотворительный теннисный матч Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии.

Как сообщает «твиттер» Australian Open, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что он вместе со швейцарцем Роджером Федерером совместно пожертвуют на борьбу с последствиями пожаров около $ 170 тыс.

Напомним, к этой благотворительной акции присоединились и другие спортсмены. В частности, серб Новак Джокович и россиянка Мария Шарапова выделили по $ 25 тыс., а австралиец Ник Кирьос, чешка Каролина Плишкова и американка Кори Гауфф отдавали по $ 200 за каждый эйс.

Ранее матчи квалификации Australian Open в Мельбурне были остановлены из-за лесных пожаров.

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