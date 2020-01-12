С. Уильямс пожертвовала призовые за турнир в Окленде на тушение пожаров в Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение передать все призовые, полученные за победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия), пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии. Об этом теннисистка заявила в послематчевой речи.

Стоит отметить, что вместе с первым завоёванным за три года трофеем 38-летняя Серена получила чек на $ 43 тыс. Американка отдаст на благотворительность и все платья, в которых выступала на турнире.



Напомним, в финальном матче Уильямс-младшая переиграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.



Серена сыграет и в парном финале соревнований в Окленде — в дуэте с Каролиной Возняцки она поспорит за главный титул с Тейлор Таунсенд и Эйшей Мухаммад (обе — США).



Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс.