Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс пожертвовала призовые за турнир в Окленде на тушение пожаров в Австралии

С. Уильямс пожертвовала призовые за турнир в Окленде на тушение пожаров в Австралии
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение передать все призовые, полученные за победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия), пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии. Об этом теннисистка заявила в послематчевой речи.

Стоит отметить, что вместе с первым завоёванным за три года трофеем 38-летняя Серена получила чек на $ 43 тыс. Американка отдаст на благотворительность и все платья, в которых выступала на турнире.

Напомним, в финальном матче Уильямс-младшая переиграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.

Серена сыграет и в парном финале соревнований в Окленде — в дуэте с Каролиной Возняцки она поспорит за главный титул с Тейлор Таунсенд и Эйшей Мухаммад (обе — США).

Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020