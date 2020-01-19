Монфис травмировался накануне Australian Open, играя в компьютерную игру
Француз Гаэль Монфис получил курьёзную травму перед стартом Открытого чемпионата Австралии. По признанию теннисиста, повреждение руки он получил во время игры в компьютерную игру.
«Я играл в спальне и в одном из моментов от злости ударил кулаком по спинке кровати. Было бы правильным сделать паузу, но такой возможности у меня нет. Приходится пока прикладывать лёд.
Впрочем, всё выглядит позитивно, рука болит всё меньше. Надеюсь, к старту турнира полностью восстановлюсь», — цитирует Монфиса AFP.
Первым соперником Гаэля на Australian Open 2020 станет представитель Китайского Тайбэя Лу Яньсюнь.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 февраля по 2 января. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.
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В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.
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