Джокович — о подготовке к Аustralian Open: потратил очень много сил на ATP Cup

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович оценил физическое состояние накануне старта Открытого чемпионата Австралии.



«Уже много лет у меня не было таких напряжённых недель перед Australian Open. Я потратил очень много сил на ATP Cup как физических, так и эмоциональных. Да, в целом турнир прошёл идеально — я выиграл все матчи, а Сербия стала чемпионом.



Думаю, эти две недели станут отличной подготовкой к турниру в Мельбурне. Тем не менее мне пришлось выстроить тренировочный процесс именно под ATP Cup. Теперь я сбавил обороты и просто поддерживаю нужный ритм до старта Australian Open», — цитирует Джоковича The Age.



Напомним, серб является действующим чемпионом австралийского мэйджора. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3. Соперником Новака по первому кругу предстоящего розыгрыша турнира станет немец Ян-Леннард Штруфф.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля.

«Боже, за что? Почему?» Штруфф прокомментировал жеребьёвку Australian Open