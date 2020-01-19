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Джокович — о подготовке к Аustralian Open: потратил очень много сил на ATP Cup

Джокович — о подготовке к Аustralian Open: потратил очень много сил на ATP Cup
Теннис / Australian Open 2020 0

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович оценил физическое состояние накануне старта Открытого чемпионата Австралии.

«Уже много лет у меня не было таких напряжённых недель перед Australian Open. Я потратил очень много сил на ATP Cup как физических, так и эмоциональных. Да, в целом турнир прошёл идеально — я выиграл все матчи, а Сербия стала чемпионом.

Думаю, эти две недели станут отличной подготовкой к турниру в Мельбурне. Тем не менее мне пришлось выстроить тренировочный процесс именно под ATP Cup. Теперь я сбавил обороты и просто поддерживаю нужный ритм до старта Australian Open», — цитирует Джоковича The Age.

Напомним, серб является действующим чемпионом австралийского мэйджора. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3. Соперником Новака по первому кругу предстоящего розыгрыша турнира станет немец Ян-Леннард Штруфф.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля.

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