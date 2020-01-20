Халеп стала третьей ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 20 января румынка Симона Халеп поднялась на третью строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 28-ю позицию.
Рейтинг WTA. 20 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8017.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5561.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4436.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4215.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165.
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28 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1645...
30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585...
40 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1383...
53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1053...
58 (58). Анна Блинкова (Россия) — 989...
69 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 880...
89 (87). Виталия Дьяченко (Россия) — 719.
90 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 711...
100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 678.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
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