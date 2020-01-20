«Она меня ненавидела». Осака отреагировала на неприятное сообщение в «твиттере»

Действующая чемпионка Australian Open японка Наоми Осака после победы в матче первого круга с чешкой Мари Боузковой со счётом 6:2, 6:4 призналась, что была неприятно удивлена, когда одна из пользовательниц в ответ на анонс её игры написала «Бууууууууу», сообщает Reuters.

После игры Осака в «твиттере» ответила следующим образом: «Ты сильно злишься или немного?»

На пресс-конференции Наоми уточнила: «Она ненавидела меня. Что бы подумала её дети? Ты просто заходишь в Интернет и пишешь мне „бууу“ без какой-либо причины? Я тебе ничего не сделала. Мне интересно, как поступят такие люди, если встретятся с собой лично».

Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, во втором круге сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.