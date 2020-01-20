«Она меня ненавидела». Осака отреагировала на неприятное сообщение в «твиттере»
Действующая чемпионка Australian Open японка Наоми Осака после победы в матче первого круга с чешкой Мари Боузковой со счётом 6:2, 6:4 призналась, что была неприятно удивлена, когда одна из пользовательниц в ответ на анонс её игры написала «Бууууууууу», сообщает Reuters.
После игры Осака в «твиттере» ответила следующим образом: «Ты сильно злишься или немного?»
На пресс-конференции Наоми уточнила: «Она ненавидела меня. Что бы подумала её дети? Ты просто заходишь в Интернет и пишешь мне „бууу“ без какой-либо причины? Я тебе ничего не сделала. Мне интересно, как поступят такие люди, если встретятся с собой лично».
Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, во втором круге сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.
Серена проверит Потапову, а Джокович приступает к защите титула. Матчи 1-го дня AO
Касаткина и Потапова играют на Аustralian Open с грозными американками из топ-10, Шарапова и российские мужчины вступят в борьбу позднее.
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