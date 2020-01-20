Хачанов опубликовал забавный коллаж, посвящённый россиянам на Australian Open

Третья ракетка России Карен Хачанов опубликовал картинку, посвящённую предстоящему старту российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии. На ней изображены сам Хачанов, а также Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

«Пункт назначения — Мельбурн», — подписал картинку Хачанов.

Коллаж доступен в «твиттере» Карена Хачанова.

В первом круге Карен, посеянный по 16-м номером, сыграет с испанцем Марио Вилелья-Мартинесом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Даниил Медведев (4) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Андрей Рублёв (17) — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (WC), а Евгений Донской (LL) — с ещё одним представителем Испании Фернандо Вердаско. Турнир завершится 2 февраля.