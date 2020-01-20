Хачанов опубликовал забавный коллаж, посвящённый россиянам на Australian Open
Третья ракетка России Карен Хачанов опубликовал картинку, посвящённую предстоящему старту российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии. На ней изображены сам Хачанов, а также Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.
«Пункт назначения — Мельбурн», — подписал картинку Хачанов.
Коллаж доступен в «твиттере» Карена Хачанова.
В первом круге Карен, посеянный по 16-м номером, сыграет с испанцем Марио Вилелья-Мартинесом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Даниил Медведев (4) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Андрей Рублёв (17) — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (WC), а Евгений Донской (LL) — с ещё одним представителем Испании Фернандо Вердаско. Турнир завершится 2 февраля.
Рублёв поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP
Читайте также
- 20 января 2020
-
12:13
-
11:44
-
11:20
-
10:44
-
10:32
-
10:22
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:38
-
08:31
-
08:14
-
08:08
-
08:05
-
08:04
-
07:58
-
06:08
-
05:35
-
05:03
- 19 января 2020
-
20:36
-
14:41
-
13:36
-
12:55
-
11:43
-
11:15
-
10:48
-
10:11
-
09:54
- 18 января 2020
-
22:51
-
22:15
-
20:48
-
16:52
-
16:42
-
15:31
-
15:04
Партнерский контент