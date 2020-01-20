«Шарапова, подвинься». Индийский портал назвал Бушар самой сексуальной спортсменкой
Популярный индийский портал India.com выпустил статью с заголовком «Шарапова, подвинься. Теннисная звезда Эжени Бушар — самая горячая спортсменка в мире». В материале опубликованы фотографии канадки, в том числе в купальнике.
32-летняя Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». За карьеру бывшая первая ракетка мира завоевала 36 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA Мария занимает 145-ю строчку.
25-летняя Бушар, располагающаяся на 212-й позиции в рейтинге, за карьеру выиграла пока один турнир WTA — в Нюрнберге (Германия) в 2014 году.
Эжени не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2020 года. Шарапова, получившая уайлд кард, стартует матчем с хорваткой Донной Векич.
Шарапова сыграет с Векич, Потапова — с Сереной Уильямс на старте Australian Open
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