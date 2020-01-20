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Циципас: не помню, когда в последний раз выигрывал 6:0

Циципас: не помню, когда в последний раз выигрывал 6:0
Теннис / Australian Open 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, прокомментировал победу в матче первого круга с представителем Италии Сальваторе Карузо со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

«Я старался сохранять спокойствие и играть агрессивно. Я был очень сосредоточен. Очень доволен тем, как сложился первый сет. Это было почти идеально. Не помню, когда в последний раз я выигрывал 6:0. Качество игры был отличным», — приводит слова Циципаса AFP.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Стефанос поспорит с победителем поединка Филипп Кольшрайбер (Германия) — Маркос Гиронс (США). Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

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