Циципас: не помню, когда в последний раз выигрывал 6:0
Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, прокомментировал победу в матче первого круга с представителем Италии Сальваторе Карузо со счётом 6:0, 6:2, 6:3.
«Я старался сохранять спокойствие и играть агрессивно. Я был очень сосредоточен. Очень доволен тем, как сложился первый сет. Это было почти идеально. Не помню, когда в последний раз я выигрывал 6:0. Качество игры был отличным», — приводит слова Циципаса AFP.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Стефанос поспорит с победителем поединка Филипп Кольшрайбер (Германия) — Маркос Гиронс (США). Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.
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