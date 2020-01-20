Разгромные победы Федерера и С. Уильямс, характер Барти — в обзоре матчей первого круга АО

Сегодня, 20 января, стартовал первый в 2020 году турнир «Большого шлема» — Australian Open.

На старте соревнований россиянка Анастасия Потапова проиграла американке Серене Уильямс со счётом 0:6, 3:6. В следующем раунде 38-летняя спортсменка встретится с победительницей пары Тамара Зиданшек (Словения) – Хан На Лэ (Южная Корея).

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная под первым номером, одержала волевую победу в матче с представительницей Украины Лесей Цуренко — 5:7, 6:1, 6:1.

В мужском одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер разгромил американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Действующий чемпион Australian Open серб Новак Джокович начал защиту титула с непростой победы над Ян-Леннардом Штруффом из Германии со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии—2020 завершится 2 февраля.

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