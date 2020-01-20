Дождь смыл половину матчей в Мельбурне. Даже 3 крыши не спасли

Australian Open затопило в день старта основных сеток. Перед этим проиграл Шаповалов, а Федерер, Серена и другие лидеры прошли дальше.

На смену жаре пришли дожди

В Мельбурне удушающая жара, бывшая одной из главных причин страшных пожаров по всей Австралии, сменилась грозами. Дожди пришли не с утра – несколько часов на кортах без крыш отыграть успели, но многие матчи были сначала отложены, а затем перенесены на вторник. Поединки продолжились только на трёх главных кортах, где построена раздвижная крыша: Арене Рода Лэйвера, Мельбурн Арена и Арене Маргарет Корт.

«Здесь тяжело дышать и тошнит». Из-за пожаров Australian Open под угрозой Жителям советовали оставаться дома, но в Мельбурне всё равно играли Шарапова, Бушар и другие. Многим теннисистам было плохо.

На остальных площадках успели провести не больше двух запусков, да и то только на тех, где первым и вторым запусками стояли женские матчи. На Арене 1573 успел проиграть один сеяный теннисист, Борна Чорич (25), в трёх сетах уступивший Сэму Куэрри, и был близок к поражению 12-й сеяный Фабио Фоньини, проигравший два сета другому американцу Райлли Опелке. После них на корт должна была выйти Дарья Касаткина, но дождь не дал этому случиться. Россиянке также предстоит встреча с американкой – Мэдисон Кис. По личным встречам Кис ведёт со счётом 6-0, проиграв за все эти матчи лишь один сет, так что есть все шансы на то, что и здесь американка возьмёт верх. Кстати, во вторник их поединок поставлен на Мельбурн Арену – соответственно, даже если снова будет дождь, они точно сыграют.

10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.

Шаповалову не придётся бояться дыма

Среди других матчей, прошедших на кортах без крыш, отметим поражение прошедшей квалификацию и отыгравшей в её финальном раунде матчбол Анны Калинской от Чжэн Сайсай, первый на этом Australian Open супертай-брейк (Виктория Голубич проиграла Чжу Линь со счётом 5:10 на тай-брейке третьей партии) и победу первой ракетки России Екатерины Александровой над Хиль Белен Тайхман – 6:4, 4:6, 6:2. Во втором раунде россиянка сыграет с Барборой Крейчиковой, а в третьем может выйти на Петру Квитову.



Главным сюрпризом дня стало поражение Дениса Шаповалова от Мартона Фучовича. Канадец, после хорошего выступления на ATP Cup поднявшийся на рекордную для себя 13-ю строчку, на прошлой неделе сыграл в Окленде, уступив во втором матче Уго Умберу. Тем не менее, казалось, что на Открытом чемпионате Австралии Денис должен выступить неплохо – но он взял у Мартона только один сет, да и тот на тай-брейке. Зато теперь Шаповалов может быть спокоен за своё здоровье. Незадолго до старта турнира он говорил: «Не хочу играть в таких условиях, рисковать жизнью и здоровьем. В новостях говорят, что надо сидеть в помещении, что выходить на улицу и дышать этим воздухом вредно. Однако потом организаторы турнира утверждают, что можно играть, что нужно выходить и ставить своё здоровье под угрозу. Страшно приезжать в город и видеть, как игроки теряют сознание, как они просят ингаляторы. И это в трёхсетовом формате. Даже не в пятисетовом. Не знаю, что надо делать. Должен быть какой-то выход».

Медведев, Хачанов и Рублёв оказались в половине сетки Надаля на Australian Open Сможет ли кто-то из них остановить Рафаэля? В женской сетке Шарапова попала на Векич, Касаткина – на Кис, а Потапова сыграет с Сереной.

Серена уверенно разобралась с Потаповой

На центральном корте, Арене Рода Лэйвера, все матчи завершились без сенсаций. Не смогла преподнести сюрприз Анастасия Потапова, взявшая всего три гейма у Серены Уильямс. Правда, все они пришлись на второй сет, и россиянка даже вела в нём с брейком (2:1), но американка быстро расставила всё по своим местам. «Думаю, я очень хорошо начала матч. В первом сете я играла очень мощно и просто пользовалась этим. Чувствую, что ещё могу прибавить в ходе турнира. Это была хорошая первая ступенька. Титул в Окленде помог мне в некотором роде сбросить напряжение. Мне было очень важно одержать победу в финале. Это принесло облегчение, теперь я могу двигаться дальше», — сказала Уильямс после победы. Дальше она сыграет с Тамарой Зиданшек.



Также во второй раунд уверенно вышли Роджер Федерер и Наоми Осака. Эшли Барти отдала стартовую партию Лесе Цуренко, но затем выиграла два сета с одинаковым счётом 6:1. На Арене Маргарет Корт своих соперников разгромили Петра Квитова и Стефанос Циципас.

Серена проверит Потапову, а Джокович приступает к защите титула. Матчи 1-го дня AO Касаткина и Потапова играют на Аustralian Open с грозными американками из топ-10, Шарапова и российские мужчины вступят в борьбу позднее.

Прогнозы погоды на вторник в Мельбурне разнятся – где-то обещают небольшой дождь, а где-то просто облачность. Во всяком случае, дождя на большую часть дня, как в понедельник, точно не ожидается. Из российских игроков трое проведут свои матчи на кортах, снабжённых крышей. Касаткину мы уже упоминали; помимо неё, это Мария Шарапова, которая сыграет с Донной Векич, и Даниил Медведев, который встретится с Фрэнсисом Тиафо. И Шарапову, и Медведева поставили на Арену Рода Лэйвера.