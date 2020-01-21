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Cобкин: для меня мужской Australian Open — битва отцов и детей

Cобкин: для меня мужской Australian Open — битва отцов и детей
Теннис / Australian Open 2020 0

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился ожиданиями от Australian Open 2020, а также прокомментировал последние успехи российского теннисиста Андрея Рублёва. Ранее уроженец Москвы выиграл два турнира подряд — в Дохе (Катар) и в Аделаиде (Австралия).

«Для меня мужской Australian Open-2020 — битва отцов и детей, чья возьмёт на этот раз, сказать очень сложно. Это происходит впервые за долгие годы, поэтому турнир будет очень интересным. Совсем не удивлюсь, если кто-то из молодых игроков возьмёт „Большой шлем“.

Победа Андрея в Дохе — хороша во всех смыслах. А вот турнир в Аделаиде, возможно, был лишним. Очень часто победа перед самым стартом «Большого шлема» чревата для игрока. Таких примеров очень много. Я всегда выступал за то, чтобы пропустить последнюю неделю и хорошо подготовиться к главному старту. С другой стороны, Рублёв заработал 250 очков — это выход в четвёртый круг Australian Open. Задача не самая простая. Поэтому я в любом случае рад его яркому старту в сезоне", — цитируют Собкина «Известия».

Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO
А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.
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