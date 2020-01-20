Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO

А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.

Во вторник, 21 января, должен завершиться первый круг на Открытом чемпионате Австралии – стартовом в сезоне турнире «Большого шлема». Учитывая, что накануне из-за дождей сыграли только половину из запланированных матчей – 32 вместо 64, то и без того обширная программа вторника «утяжелится» в полтора раза (96 вместо 64). Будет доиграно 19 мужских матчей из нижней половины сетки и полностью верхняя, а также 13 женских матчей из верхней половины и полностью нижняя.

Дождь смыл половину матчей в Мельбурне. Даже 3 крыши не спасли Australian Open затопило в день старта основных сеток. Перед этим проиграл Шаповалов, а Федерер, Серена и другие лидеры прошли дальше.

В утренней сессии сыграют россиянка Мария Шарапова (WC) и хорватка Донна Векич (19). Мария не выигрывала официальных матчей с августа 2019-го. Вечернюю сессию откроет Даниил Медведев, которому тоже достался непростой соперник на старте – американец Фрэнсис Тиафо. Из представителей топ-10 посева в этот день сыграет уже упоминавшийся Медведев (4), а также Рафаэль Надаль (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (4), Доминик Тим (5), Элина Свитолина (5), Белинда Бенчич (6), Александр Зверев (7), Кики Бертенс (9), Мэдисон Кис (10) и Гаэль Монфис (10). Всего во 2-й день на корты Australian Open с учётом переносов выйдет 13 представителей России – кроме Медведева и Шараповой это Карен Хачанов (16), чемпион двух турниров-2020 Андрей Рублёв (17), Евгений Донской (LL), Анастасия Павлюченкова (30), Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян (LD) и Людмила Самсонова (Q).

Рейтинговые битвы. Медведев снова приблизился к Федереру. Ещё двое россиян неподалёку Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.

Australian Open. День 2-й. 21 января, вторник. Начало матчей в 10:30 (02:30 мск, три главных арены – 03:00 мск).

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

3:00. Младенович (Франция) – Кар.Плишкова (Чехия, 2)

Затем. Векич (Хорватия, 19) – Шарапова (Россия, WC) Текстовая трансляция

Затем. Надаль (Испания, 1) – Дельен (Боливия)

Не ранее 11:00. Медведев (Россия, 4) – Тиафо (США)

Затем. Коччаретто (Италия, Q) – Кербер (Германия, 17) 3:00. Младенович (Франция) – Кар.Плишкова (Чехия, 2)Затем. Векич (Хорватия, 19) –Затем. Надаль (Испания, 1) – Дельен (Боливия)Не ранее 11:00.– Тиафо (США) Текстовая трансляция Затем. Коччаретто (Италия, Q) – Кербер (Германия, 17)

Margaret Court Arena

3:00. Бенчич (Швейцария, 6) – Шмидлова (Словакия, SR)

Затем. Маннарино (Франция) – Тим (Австрия, 5)

Затем. Томлянович (Австралия) – Севастова (Латвия, 31)

Не ранее 11:00. Брэйди (США) – Халеп (Румыния, 4)

Затем. Чеккинато (Италия) – А.Зверев (Германия, 7)



Melbourne Arena

3:00. Херцог (Словения) – Петерсон (Швеция)

Затем. Кис (США, 10) – Касаткина (Россия)

Затем. Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вавринка (Швейцария, 15)

Не ранее 8:00. Попырин (Австралия) – Цонга (Франция, 28)

Не ранее 11:00. Кирьос (Австралия, 23) – Сонего (Италия)

1573 Arena

2:30. Конта (Великобритания, 12) – Жабер (Тунис)

Затем. Опелка (США) – Фоньини (Италия, 12) – доигрывание при 6:3, 7:6, 1:0.

Затем. Гулбис (Латвия, Q) – Оже-Альяссим (Канада, 20)

Затем. Свитолина (Украина, 5) – Бултер (Великобритания, SR)

Не ранее 8:00. Монфис (Франция, 10) – Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй, SR)

Затем. Суарес-Наварро (Испания) – Соболенко (Беларусь, 11)



Court 3

2:30. Миллман (Австралия) – Умбер (Франция)

Затем. Томпсон (Австралия) – Бублик (Казахстан)

Затем. Мугуруса (Испания) – Роджерс (США, Q)

Затем. Бегу (Румыния) – Бертенс (Нидерланды, 9)



Court 5

2:30. Ито (Япония, WC) – Гуннерсваран (Индия, LL)

Затем. Линетт (Польша) – Рус (Нидерланды)

Затем. Самсонова (Россия, Q) – Остапенко (Латвия)



Court 7

2:30. Гаспарян (Россия, LD) – Саккари (Греция, 22)

Затем. Синнер (Италия) – Пёрселл (Австралия, Q) – доигрывание при 7:6, 6:2, 4:4.

Затем. Полманс (Австралия, WC) – Кукушкин (Казахстан)

Затем. Болт (Австралия, WC) – Рамос-Винольяс (Испания)

Не ранее 8:00. Вондроушова (Чехия, 15) – Кузнецова (Россия)

Затем. Соррибес-Тормо (Испания) – Кудерметова (Россия)

Затем. Козлова (Украина) – Хон (Австралия, WC)

Court 8

2:30. Шварцман (Аргентина, 14) – Харрис (ЮАР)

Затем. Риске (США, 18) – Ван Яфань (Китай) – доигрывание при 7:6.

Затем. Дакворт (Австралия) – Бедене (Словения)

Затем. К.Бондаренко (Украина, SR) – Ар.Родионова (Австралия, WC)

Не ранее 8:00. Иснер (США, 19) – Монтейро (Бразилия)

Затем. Шарма (Австралия, WC) – Контавейт (Эстония, 28)

Затем. Павлюченкова (Россия, 30) – Стоянович (Сербия)



Court 12

2:30. Бренгл (США) – Гарсия (Франция)

Затем. Л.Майер (Аргентина) – Пол (США)

Затем. Басилашвили (Грузия, 26) – Квон (Южная Корея)

Court 13

2:30. Юван (Словения, Q) – Ястремская (Украина, 23)

Затем. Ф.Лопес (Испания) – Баутиста-Агут (Испания, 9) – доигрывание при 2:6, 2:1.

Затем. Пера (США) – Рыбакина (Казахстан, 29)

Затем. Ковалик (Словакия, LL) – Карреньо-Буста (Испания, 27)

Не ранее 8:00. Флипкенс (Бельгия) – Мухова (Чехия, 20)

Затем. Фритц (США, 29) – Грикспор (Нидерланды, Q)

Затем. Рууд (Норвегия) – Герасимов (Беларусь)



Court 14

2:30. Хуркач (Польша, 31) – Новак (Австрия, Q)

Затем. Сандгрен (США) – Трунгеллити (Аргентина, Q) – доигрывание при 1:0.

Затем. Вердаско (Испания) – Донской (Россия, LL)

Затем. Беллис (США) – Мария (Германия)

Не ранее 8:00. Паолини (Италия) – Блинкова (Россия)

Court 15

2:30. Ферро (Франция) – Ван Эйтванк (Бельгия)

Затем. Эдмунд (Великобритания) – Лайович (Сербия, 25) – доигрывание при 5:2.

Затем. Саснович (Беларусь) – Миннен (Бельгия, Q)

Затем. Путинцева (Казахстан) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй)



Court 19

2:30. Чилич (Хорватия) – Муте (Франция)

Затем. Джустино (Италия, LL) – Раонич (Канада, 32) – доигрывание при 2:6, 1:6, 2:5.

Затем. Вилелья-Мартинес (Испания, Q) – Хачанов (Россия, 16)

Затем. Анисимова (США, 21) – Дияс (Казахстан)

Не ранее 8:00. О'Коннелл (Австралия, WC) – Рублёв (Россия, 17) Текстовая трансляция

Court 22

2:30. Пэр (Франция, 21) – Штебе (Германия, SR)

Затем. Алис (Франция, Q) – Краинович (Сербия) – доигрывание при 6:6.

Затем. Зигемунд (Германия) – Вандевей (США, WC)

Затем. Коллинз (США, 26) – Дьяченко (Россия)

Не ранее 8:00. Карлович (Хорватия) – Поспишил (Канада)

Затем. Ивашко (Беларусь, Q) – Андерсон (ЮАР)