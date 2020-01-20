Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO

Во вторник, 21 января, должен завершиться первый круг на Открытом чемпионате Австралии – стартовом в сезоне турнире «Большого шлема». Учитывая, что накануне из-за дождей сыграли только половину из запланированных матчей – 32 вместо 64, то и без того обширная программа вторника «утяжелится» в полтора раза (96 вместо 64). Будет доиграно 19 мужских матчей из нижней половины сетки и полностью верхняя, а также 13 женских матчей из верхней половины и полностью нижняя.
В утренней сессии сыграют россиянка Мария Шарапова (WC) и хорватка Донна Векич (19). Мария не выигрывала официальных матчей с августа 2019-го. Вечернюю сессию откроет Даниил Медведев, которому тоже достался непростой соперник на старте – американец Фрэнсис Тиафо. Из представителей топ-10 посева в этот день сыграет уже упоминавшийся Медведев (4), а также Рафаэль Надаль (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (4), Доминик Тим (5), Элина Свитолина (5), Белинда Бенчич (6), Александр Зверев (7), Кики Бертенс (9), Мэдисон Кис (10) и Гаэль Монфис (10). Всего во 2-й день на корты Australian Open с учётом переносов выйдет 13 представителей России – кроме Медведева и Шараповой это Карен Хачанов (16), чемпион двух турниров-2020 Андрей Рублёв (17), Евгений Донской (LL), Анастасия Павлюченкова (30), Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян (LD) и Людмила Самсонова (Q).
Australian Open. День 2-й. 21 января, вторник. Начало матчей в 10:30 (02:30 мск, три главных арены – 03:00 мск).
3:00. Младенович (Франция) – Кар.Плишкова (Чехия, 2)
Затем. Векич (Хорватия, 19) – Шарапова (Россия, WC) Текстовая трансляция
Затем. Надаль (Испания, 1) – Дельен (Боливия)
Не ранее 11:00. Медведев (Россия, 4) – Тиафо (США) Текстовая трансляция
Затем. Коччаретто (Италия, Q) – Кербер (Германия, 17)
Margaret Court Arena
3:00. Бенчич (Швейцария, 6) – Шмидлова (Словакия, SR)
Затем. Маннарино (Франция) – Тим (Австрия, 5)
Затем. Томлянович (Австралия) – Севастова (Латвия, 31)
Не ранее 11:00. Брэйди (США) – Халеп (Румыния, 4)
Затем. Чеккинато (Италия) – А.Зверев (Германия, 7)
Melbourne Arena
3:00. Херцог (Словения) – Петерсон (Швеция)
Затем. Кис (США, 10) – Касаткина (Россия)
Затем. Джумхур (Босния и Герцеговина) – Вавринка (Швейцария, 15)
Не ранее 8:00. Попырин (Австралия) – Цонга (Франция, 28)
Не ранее 11:00. Кирьос (Австралия, 23) – Сонего (Италия)
1573 Arena
2:30. Конта (Великобритания, 12) – Жабер (Тунис)
Затем. Опелка (США) – Фоньини (Италия, 12) – доигрывание при 6:3, 7:6, 1:0.
Затем. Гулбис (Латвия, Q) – Оже-Альяссим (Канада, 20)
Затем. Свитолина (Украина, 5) – Бултер (Великобритания, SR)
Не ранее 8:00. Монфис (Франция, 10) – Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй, SR)
Затем. Суарес-Наварро (Испания) – Соболенко (Беларусь, 11)
Court 3
2:30. Миллман (Австралия) – Умбер (Франция)
Затем. Томпсон (Австралия) – Бублик (Казахстан)
Затем. Мугуруса (Испания) – Роджерс (США, Q)
Затем. Бегу (Румыния) – Бертенс (Нидерланды, 9)
Court 5
2:30. Ито (Япония, WC) – Гуннерсваран (Индия, LL)
Затем. Линетт (Польша) – Рус (Нидерланды)
Затем. Самсонова (Россия, Q) – Остапенко (Латвия)
Court 7
2:30. Гаспарян (Россия, LD) – Саккари (Греция, 22)
Затем. Синнер (Италия) – Пёрселл (Австралия, Q) – доигрывание при 7:6, 6:2, 4:4.
Затем. Полманс (Австралия, WC) – Кукушкин (Казахстан)
Затем. Болт (Австралия, WC) – Рамос-Винольяс (Испания)
Не ранее 8:00. Вондроушова (Чехия, 15) – Кузнецова (Россия)
Затем. Соррибес-Тормо (Испания) – Кудерметова (Россия)
Затем. Козлова (Украина) – Хон (Австралия, WC)
Court 8
2:30. Шварцман (Аргентина, 14) – Харрис (ЮАР)
Затем. Риске (США, 18) – Ван Яфань (Китай) – доигрывание при 7:6.
Затем. Дакворт (Австралия) – Бедене (Словения)
Затем. К.Бондаренко (Украина, SR) – Ар.Родионова (Австралия, WC)
Не ранее 8:00. Иснер (США, 19) – Монтейро (Бразилия)
Затем. Шарма (Австралия, WC) – Контавейт (Эстония, 28)
Затем. Павлюченкова (Россия, 30) – Стоянович (Сербия)
Court 12
2:30. Бренгл (США) – Гарсия (Франция)
Затем. Л.Майер (Аргентина) – Пол (США)
Затем. Басилашвили (Грузия, 26) – Квон (Южная Корея)
Court 13
2:30. Юван (Словения, Q) – Ястремская (Украина, 23)
Затем. Ф.Лопес (Испания) – Баутиста-Агут (Испания, 9) – доигрывание при 2:6, 2:1.
Затем. Пера (США) – Рыбакина (Казахстан, 29)
Затем. Ковалик (Словакия, LL) – Карреньо-Буста (Испания, 27)
Не ранее 8:00. Флипкенс (Бельгия) – Мухова (Чехия, 20)
Затем. Фритц (США, 29) – Грикспор (Нидерланды, Q)
Затем. Рууд (Норвегия) – Герасимов (Беларусь)
Court 14
2:30. Хуркач (Польша, 31) – Новак (Австрия, Q)
Затем. Сандгрен (США) – Трунгеллити (Аргентина, Q) – доигрывание при 1:0.
Затем. Вердаско (Испания) – Донской (Россия, LL)
Затем. Беллис (США) – Мария (Германия)
Не ранее 8:00. Паолини (Италия) – Блинкова (Россия)
Court 15
2:30. Ферро (Франция) – Ван Эйтванк (Бельгия)
Затем. Эдмунд (Великобритания) – Лайович (Сербия, 25) – доигрывание при 5:2.
Затем. Саснович (Беларусь) – Миннен (Бельгия, Q)
Затем. Путинцева (Казахстан) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй)
Court 19
2:30. Чилич (Хорватия) – Муте (Франция)
Затем. Джустино (Италия, LL) – Раонич (Канада, 32) – доигрывание при 2:6, 1:6, 2:5.
Затем. Вилелья-Мартинес (Испания, Q) – Хачанов (Россия, 16)
Затем. Анисимова (США, 21) – Дияс (Казахстан)
Не ранее 8:00. О'Коннелл (Австралия, WC) – Рублёв (Россия, 17) Текстовая трансляция
Court 22
2:30. Пэр (Франция, 21) – Штебе (Германия, SR)
Затем. Алис (Франция, Q) – Краинович (Сербия) – доигрывание при 6:6.
Затем. Зигемунд (Германия) – Вандевей (США, WC)
Затем. Коллинз (США, 26) – Дьяченко (Россия)
Не ранее 8:00. Карлович (Хорватия) – Поспишил (Канада)
Затем. Ивашко (Беларусь, Q) – Андерсон (ЮАР)
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