Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль проиграл пять геймов в первом круге Australian Open

Надаль проиграл пять геймов в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 73-ю строчку в рейтинге ATP, ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия).

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 06:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		3 0    
             
Уго Дельен
73
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020