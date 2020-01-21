Вице-президент ФТР Селиваненко: Рублёв сумел избавиться от всего, что его беспокоило

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал старт россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open. Уроженец Москвы обыграл хозяина кортов Кристофера О'Коннелла со счётом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Ранее Рублёв выиграл два турнира подряд — в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).

«Рублёв сегодня одержал непростую победу. Он поймал кураж ещё с осени, играет на подъёме с американской серии. У него была победа на Кубке Кремля, выступление в Мадриде, затем два титула в Дохе и Аделаиде. Рублёв как раз сумел избавиться от всего, что его беспокоило. Набрал форму, а вместе с ней пришёл и кураж, показывает игру, которую все от него ждали. Сегодня Андрей выиграл 13-й матч подряд, это всё равно что три турнира подряд.

В таком состоянии его тяжело остановить. Он сейчас на таком же подъёме, как Медведев в конце лета. Что касается его шансов на этом турнире, то он уже не раз обыгрывал теннисистов из топ-10. Тут дело в том, что нужно в хорошей форме играть до конца турнира. Дальше уже вопрос удачи и психологического состояния. Понятно одно: Андрей сейчас — один из тех, на кого все обращают внимание. Его игра интересна, люди ходят смотреть на Рублёва», — цитирует Селиваненко Sport24.