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Виландер: Хачанов в пятисетовом матче — это настоящий монстр

Виландер: Хачанов в пятисетовом матче — это настоящий монстр
Теннис / Australian Open 2020 0

Эксперт телеканалов Eurosport семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер дал прогноз на матч второго раунда Australian Open Микаэль ИмерКарен Хачанов. По его мнению, если поединок затянется до пяти сетов, это будет на руку россиянину.

«Если Микаэль одолеет Карена Хачанова в пяти сетах, это будет, наверное, самое большое разочарование второго раунда по той причине, что Хачанов в пятисетовом матче — это настоящий монстр, поскольку он в такой хорошей форме и такой серьёзный. С другой стороны, Имер делает для шведского тенниса то, чего мы не видели, по меньшей мере, последние пять лет, со времён Робина Сёдерлинга. Он прошёл в основную сетку, выигрывает матчи на турнирах „Большого шлема“. Имер — одна из восходящих звёзд, ему просто нужно время. Он выигрывал на крупных юниорских турнирах и относится к категории многообещающих молодых теннисистов. Его имя называют наряду со Зверевым, Тиафо и другими», — сказал Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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