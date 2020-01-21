Виландер: Хачанов в пятисетовом матче — это настоящий монстр

Эксперт телеканалов Eurosport семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер дал прогноз на матч второго раунда Australian Open Микаэль Имер — Карен Хачанов. По его мнению, если поединок затянется до пяти сетов, это будет на руку россиянину.
«Если Микаэль одолеет Карена Хачанова в пяти сетах, это будет, наверное, самое большое разочарование второго раунда по той причине, что Хачанов в пятисетовом матче — это настоящий монстр, поскольку он в такой хорошей форме и такой серьёзный. С другой стороны, Имер делает для шведского тенниса то, чего мы не видели, по меньшей мере, последние пять лет, со времён Робина Сёдерлинга. Он прошёл в основную сетку, выигрывает матчи на турнирах „Большого шлема“. Имер — одна из восходящих звёзд, ему просто нужно время. Он выигрывал на крупных юниорских турнирах и относится к категории многообещающих молодых теннисистов. Его имя называют наряду со Зверевым, Тиафо и другими», — сказал Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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