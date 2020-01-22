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Александрова встретится с Квитовой в 3-м круге Australian Open 2020

Александрова встретится с Квитовой в 3-м круге Australian Open 2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), обыграв представительницу Чехии Барбару Крейчикову со счётом 2:0 (6:1, 6:3). Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.

Екатерина дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Александрова встретится с ещё одной чешкой, занимающей 7-е место рейтинга WTA Петрой Квитовой.

Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2020, среда. 04:10 МСК
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Барбора Крейчикова
128
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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