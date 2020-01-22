Александрова встретится с Квитовой в 3-м круге Australian Open 2020

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), обыграв представительницу Чехии Барбару Крейчикову со счётом 2:0 (6:1, 6:3). Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.
Екатерина дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Александрова встретится с ещё одной чешкой, занимающей 7-е место рейтинга WTA Петрой Квитовой.
Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.
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