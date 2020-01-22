Суарес-Наварро расплакалась после победы над Соболенко на Australian Open
Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро не смогла сдержать слёзы после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под 11-м номером, со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). Для Карлы это последний Australian Open в карьере. По окончании сезона она завершит выступления.
Журналист Eurosport сказал испанке: «Особенный матч для вас, последний Australian Open». В этот момент Суарес-Наварро заплакала.
Собравшись с силами, она сказала: «Я сумела победить сегодня. Мне досталась непростая соперница. Матч получился очень сложным. Условия тоже были тяжёлые. То, как зрители поддерживали меня, было просто невероятно».
Следующей соперницей Суарес-Наварро будет Ига Свёнтек из Польши.
Барти, Осака и 15-летняя Гауфф вышли в 3-й круг AO, Соболенко и Ястремская выбыли
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