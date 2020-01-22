Джокович — Беккеру: теперь я понимаю, что ты чувствовал

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Японии Тацумой Ито со счётом 6:1, 6:4, 6:2 пообщался со своим бывшим тренером Борисом Беккером по поводу подачи.

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Беккер в студии Eurosport отметил, что по сравнению с 2019 годом скорость средней первой подачи Новака выросла на 5 км/ч (195), а второй — на 10 км/ч (168).

Новак так отреагировал на эту информацию: «Теперь я понимаю, что ты чувствовал, когда в своей карьере зарабатывал так много лёгких очков на подаче и выполнял много эйсов».

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой.