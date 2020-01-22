Джокович — Беккеру: теперь я понимаю, что ты чувствовал

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Японии Тацумой Ито со счётом 6:1, 6:4, 6:2 пообщался со своим бывшим тренером Борисом Беккером по поводу подачи.
Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Беккер в студии Eurosport отметил, что по сравнению с 2019 годом скорость средней первой подачи Новака выросла на 5 км/ч (195), а второй — на 10 км/ч (168).
Новак так отреагировал на эту информацию: «Теперь я понимаю, что ты чувствовал, когда в своей карьере зарабатывал так много лёгких очков на подаче и выполнял много эйсов».
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой.
- 22 января 2020
-
12:37
-
12:29
-
11:44
-
11:34
-
10:06
-
09:48
-
09:15
-
09:05
-
08:34
-
08:20
-
08:05
-
05:39
-
05:30
-
04:42
- 21 января 2020
-
23:29
-
23:06
-
21:17
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:09
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
15:52
-
15:00
-
14:40
-
14:18
-
13:54
-
13:29
-
13:10
-
12:40