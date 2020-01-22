Кузнецова: очень соскучилась по матчам ТБШ, тысячу лет их не выигрывала. Видео

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований уроженка Санкт-Петербурга обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Я заранее знала, что мой матч перенесут. Тяжело играть на маленьком корте. Народ двигается, параллельно идут другие встречи. Рада, что удалось одержать победу.

Очень соскучилась по матчам ТБШ. Тысячу лет их не выигрывала. Знаю, что пресса уделяла этому слишком много внимания. Понимала, что настанет этот момент, и я выиграю.

Я очень много работала в предсезонке. Конечно, очень расстроилась, когда прилетела в Окленд с вирусом. Очень переживала, что неделю не тренировалась. Но смогла восстановиться и одержать здесь первую победу.

Чувствую себя хорошо. Писали друзья, предлагали сняться с турнира. Мол, здоровье дороже. Так получилось, что прошло много дождей. И сейчас здесь очень хорошая погода", — заявила Кузнецова.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кузнецова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.

Видео доступно на «Чемпионате».