Медведев: надеюсь, AO будет долгим для меня, тогда я смогу больше помочь жертвам пожаров

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3 оценил игру на своей подаче. Четвёртая ракетка мира выполнил 19 эйсов.

«Я всё ещё недоволен своей подачей, но мы, теннисисты, всегда хотим большего. Мы хотим выполнять по 50 эйсов за матч. Надеюсь, турнир получится долгим для меня. Тогда я смогу выполнить гораздо больше эйсов, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров», — приводит слова Медведева официальный сайт соревнований.

Ранее ряд игроков выразили готовность за каждый выполненный эйс делать отчисления для жертв лесных пожаров в Австралии. К этой акции присоединились болельщики, делающие взносы за эйсы любимых игроков. Всего в настоящий момент собрано около $ 5,5 млн.