Видеообзор второй победы Медведева на Australian Open 2020
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Медведев поспорит с хозяином кортов Алексеем Попыриным.
Australian Open завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Медведев в прошлогоднем розыгрыше дошёл до четвёртого круга, где проиграл будущему победителю со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.
Медведев: надеюсь, AO будет долгим для меня, тогда я смогу больше помочь жертвам пожаров
Медведев отреагировал на выход в третий круг Australian Open
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