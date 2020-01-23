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Рублёв: было много эмоций напоказ, непонятно зачем

Рублёв: было много эмоций напоказ, непонятно зачем
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, прокомментировал выход в третий круг. Во втором раунде он обыграл представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5).

«Я чувствовал себя намного лучше, чем в первом матче. Я был спокойнее, увереннее, но при этом было много эмоций напоказ, непонятно зачем, не знаю, для чего. Это только немного усложнило игру.

На болельщиков Сугиты внимания не обращал. На Australian Open такое часто встречается, что чьи-то болельщики начинают громко кричать, скандировать. Уже не первый раз такое.

Ветер беспокоит. Когда его нет, это самое комфортное. Остальное всё нормально», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

Следующим соперником Андрея будет бельгиец Давид Гоффен (11).

Рублёв вышел в третий круг Australian Open, соперником Медведева будет Попырин
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