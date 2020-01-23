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Тарпищев: Хачанов немножко потерял себя

Тарпищев: Хачанов немножко потерял себя
Теннис / Australian Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии со шведом Микаэлем Имером со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

«Этот швед неплохой ведь теннисист, он хорошо принимает и подаёт. Поэтому такой упорный матч получился. Карен сейчас неровно играет, он немножко потерял себя. Когда он лез на соперников выше по рейтингу, он был очень агрессивным. А сейчас надо отстаивать своё место, и уже на Карена лезут, вот тут мешает излишняя осторожность в игре. Вот, например, у Андрея Рублёва присутствует спортивная злость. Неважно, попадает он или нет, он проповедует свою игру от а до я.

У Хачанова немножко не так. Бывают эпизоды, когда Карен держится за счёт, хотя можно рискнуть, атаковать. Это придёт со временем, для этого нужно внутреннее убеждение. Карену нужна оптимальная надёжность в игре при атакующих действиях. Вроде он всё делает правильно, но в некоторых моментах ему не хватает спортивной злости», — цитирует Хачанова РИА «Новости».

Следующим соперником Карена будет австралиец Ник Кирьос.

«Вот с Кирьосом Карену надо играть нагло, от начала матча до конца», — сказал Тарпищев.

Хачанов за 4 часа 34 минуты одолел Имера и сыграет с Кирьосом на Australian Open
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