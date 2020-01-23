Кирьос — о грубости в адрес собственной команды: они этого не заслужили — я уже извинился

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал постоянные критические замечания и ругательства со своей стороны в адрес собственного бокса. Также одиозный прокомментировал свою победу над Жилем Симоном в матче второго круга Australian Open.



«Знал, что нельзя доводить до пяти партий. В таких медленных условиях против Симона играть было бы очень тяжело. Поэтому в четвёртой партии я просто опустил голову и начал работать. Как результат брейк и победа — хорошее чувство.



Крики в адрес команды? Я извинился перед ними, как только зашёл в раздевалку. Они не заслужили этого, я знаю. Ребят многое делают для меня на корте и за его пределами. Не хочу повторять сегодняшних ошибок в моём следующем матче», — цитирует Кирьоса официальный сайт АТР.



Следующим соперником Кирьоса станет третья ракетка России Карен Хачанов.

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