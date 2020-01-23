Хачанов — о старте на Australian Open: сейчас я не показываю желаемой игры

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал старт на Открытом чемпионате Австралии в своём исполнении.
«Старт на Australian Open непростой — две тяжёлые и энергозатратные победы. Сейчас я не показываю желаемой игры, не всегда получается воплотить всё задуманное. Но. Я всегда бьюсь до конца, оставляю на корте все силы. Спасибо за поддержку всем, кто искренне за меня болеет и переживает!» — написал Хачанов в своём «инстаграме».
Напомним, в первом раунде соревнований Карен в четырёх партиях обыграл 196-ю ракетку мира из Испании Марио Вилелья-Мартинеса — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Сегодня, в матче второго круга он на протяжении четырёх с половиной часов сражался со шведом Микаэлем Имером — встреча завершилась на решающем тай-брейке пятой партии — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).
Следующим соперником 23-летнего уроженца Москвы станет хозяин соревнований Ник Кирьос.
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