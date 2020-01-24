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Александрова не смогла выйти в 4-й круг Australian Open, проиграв Квитовой

Александрова не смогла выйти в 4-й круг Australian Open, проиграв Квитовой
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Петре Квитовой в матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии. Матч, который длился 58 минут, завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу Квитовой.

В следующем раунде двукратная победительница Умблдонского турнира Квитова сыграет с американкой Мэдисон Кис или гречанкой Марией Саккари. В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open чешская теннисистка играла с Наоми Осакой, победу праздновала японка — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

После вылета Александровой единственной россиянкой на турнире остаётся Анастасия Павлюченкова. Во втором круге она обыграла американку Тэйлор Таунсенд и теперь сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии. Матч пройдёт 25 января и начнётся в 3 часа мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 05:35 МСК
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Петра Квитова
8
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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