Александрова не смогла выйти в 4-й круг Australian Open, проиграв Квитовой

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Петре Квитовой в матче 3-го круга Открытого чемпионата Австралии. Матч, который длился 58 минут, завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу Квитовой.

В следующем раунде двукратная победительница Умблдонского турнира Квитова сыграет с американкой Мэдисон Кис или гречанкой Марией Саккари. В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open чешская теннисистка играла с Наоми Осакой, победу праздновала японка — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

После вылета Александровой единственной россиянкой на турнире остаётся Анастасия Павлюченкова. Во втором круге она обыграла американку Тэйлор Таунсенд и теперь сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии. Матч пройдёт 25 января и начнётся в 3 часа мск.