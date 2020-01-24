Серена Уильямс покидает Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс уступила китаянке Ван Цян в третьем круге открытого чемпионата Австралии по теннису со счётом 4:6, 7:6, 5:7.

Это первый вылет Уильямс из Australian Open на столь ранней стадии. Американка — трёхкратная победительница турнира в женском одиночном разряде, последний её триумф датирован 2010 годом.

В карьере Ван Цян это первый выход в четвёртый круг Australian Open в карьере, в прошлогоднем розыгрыше китаянка закончила своё выступление на турнире в третьем круге. Наивысшее достижение Ван Цян в турнирах серии Большого шлема — 1/4 финала открытого чемпионата США. В следующем раунде текущего турнира китаянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.