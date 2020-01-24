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Серена Уильямс покидает Australian Open

Серена Уильямс покидает Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Американская теннисистка Серена Уильямс уступила китаянке Ван Цян в третьем круге открытого чемпионата Австралии по теннису со счётом 4:6, 7:6, 5:7.

Это первый вылет Уильямс из Australian Open на столь ранней стадии. Американка — трёхкратная победительница турнира в женском одиночном разряде, последний её триумф датирован 2010 годом.

В карьере Ван Цян это первый выход в четвёртый круг Australian Open в карьере, в прошлогоднем розыгрыше китаянка закончила своё выступление на турнире в третьем круге. Наивысшее достижение Ван Цян в турнирах серии Большого шлема — 1/4 финала открытого чемпионата США. В следующем раунде текущего турнира китаянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 04:40 МСК
Ван Цян
29
Китай
Ван Цян
В. Цян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 7
4 		7 7 5
         
Серена Уильямс
9
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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