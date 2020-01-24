Ван Цян прокомментировала победу над Сереной Уильямс на Australian Open
Китайская теннисистка Ван Цян прокомментировала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американкой Сереной Уильямс со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.
«Думаю, моя команда всегда верит в то, что я на такое способна. После предыдущей встречи с Сереной я упорно трудилась на корте и за его пределами. Я очень хорошо поработала и верила, что мне всё по силам. В ходе второго сета я немного растерялась, но знала, что нужно сосредоточиться на каждом розыгрыше. Сейчас я отдохну и буду готовиться к следующему матчу», — приводит слова Ван Цян Reuters.
Следующей соперницей Ван Цян будет представительница Туниса Онс Жабер. Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.
Серена Уильямс покинула Australian Open, уступив Ван Цян
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