Ван Цян прокомментировала победу над Сереной Уильямс на Australian Open

Китайская теннисистка Ван Цян прокомментировала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американкой Сереной Уильямс со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.

«Думаю, моя команда всегда верит в то, что я на такое способна. После предыдущей встречи с Сереной я упорно трудилась на корте и за его пределами. Я очень хорошо поработала и верила, что мне всё по силам. В ходе второго сета я немного растерялась, но знала, что нужно сосредоточиться на каждом розыгрыше. Сейчас я отдохну и буду готовиться к следующему матчу», — приводит слова Ван Цян Reuters.

Следующей соперницей Ван Цян будет представительница Туниса Онс Жабер. Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.