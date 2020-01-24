ATP в 2020 году протестирует систему видеоповторов на нескольких грунтовых турнирах

Пресс-служба ATP сообщила, что в 2020 году на некоторых грунтовых турнирах будет протестирована система видеоповторов Electronic Review.

На грунте она не применялась длительное время. Чтобы разобраться в спорных моментах, игроки приглашали на корт главного судью и он лично проверял отметки на корте. В пресс-службе пояснили, что во время тестов будут работать оба правила. На центральных кортах, где задействуют систему видеоповторов, игроки смогут брать челленджи неограниченное количество раз. А на малых площадках они по-прежнему будут обращаться к арбитру.



Первым турниром, где протестируют систему Electronic Review, станут соревнования в Рио-де-Жанейро. Они пройдут в феврале. На турнире будет использована технология FOXTENN.



Список турниров, где пройдёт апробация Electronic Review, полностью не сформирован. У организаторов есть возможность подать заявку в ATP.