Видеообзор 100-й победы Федерера на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8) обыгравший в третьем круге Открытого чемпионата Австралии хозяина кортов Джона Миллмана, одержал уже сотую победу на этом турнире.



Бывшая первая ракетка мира 16 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 82 невынужденные ошибки. На счету Джона, занимающего 47-ю строчку в рейтинге ATP, 11 эйсов, 40 виннеров и 48 неточностей.



Роджер прервал серию из трёх поражений в пятисетовых матчах. В последний раз он выигрывал подобный поединок в финале Australian Open 2018 с Марином Чиличем.

Видео доступно на «Чемпионате».



За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.



Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.