Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6, 7:6 и вышла в следующий раунд турнира. Матч продолжался 2 часа 25 минут.
На счету Павлюченковой пять эйсов и 113 выигранных очков. В четвёртом круге Australian Open россиянка сразится с немкой Анжеликой Кербер, ранее обыгравшей итальянку Камилу Джорджи, которая во втором круге выбила из борьбы другую представительницу России Светлану Кузнецову.
Наивысшее достижение Анастасии Павлюченковой на Открытых чемпионатах Австралии — четвертьфинал в 2013 году. В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
Читайте также
- 25 января 2020
-
05:58
- 24 января 2020
-
23:30
-
22:33
-
22:16
-
21:45
-
17:15
-
17:01
-
16:50
-
14:58
-
14:52
-
14:22
-
14:06
-
13:23
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:07
-
11:55
-
11:20
-
11:02
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:23
-
09:03
-
08:46
-
08:01
-
07:43
-
07:28
-
00:24
-
00:22
- 23 января 2020
-
23:42
-
23:19
-
22:27
-
21:09
Партнерский контент