Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6, 7:6 и вышла в следующий раунд турнира. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

На счету Павлюченковой пять эйсов и 113 выигранных очков. В четвёртом круге Australian Open россиянка сразится с немкой Анжеликой Кербер, ранее обыгравшей итальянку Камилу Джорджи, которая во втором круге выбила из борьбы другую представительницу России Светлану Кузнецову.

Наивысшее достижение Анастасии Павлюченковой на Открытых чемпионатах Австралии — четвертьфинал в 2013 году. В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.