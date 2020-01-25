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Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг Australian Open

Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6, 7:6 и вышла в следующий раунд турнира. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

На счету Павлюченковой пять эйсов и 113 выигранных очков. В четвёртом круге Australian Open россиянка сразится с немкой Анжеликой Кербер, ранее обыгравшей итальянку Камилу Джорджи, которая во втором круге выбила из борьбы другую представительницу России Светлану Кузнецову.

Наивысшее достижение Анастасии Павлюченковой на Открытых чемпионатах Австралии — четвертьфинал в 2013 году. В финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 4 		6 3  
         
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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