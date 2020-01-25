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Шварцман: у нас были очень хорошие отношения с Медведевым, но я прекратил с ним общаться

Шварцман: у нас были очень хорошие отношения с Медведевым, но я прекратил с ним общаться
Теннис / WTA 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с россиянином Даниилом Медведевым после четвертьфинального матча ATP Cup.

«Мне трудно судить, как наш конфликт смотрелся со стороны. У нас были хорошие отношения. Мы несколько раз тренировались вместе, и я не ожидал, что он так отреагирует. Он жестикулировал аргентинской скамейке, которая вообще ничего не делала, кричал на меня. Я его два раза назвал идиотом. Он дважды ударил ракеткой по судейской вышке. Вообще, его реакции не соответствуют его уровню игры.

В итоге он пожал мне руку и сказал: «Хороший матч». Так, словно ничего не было. Я сказал, что, да, хороший матч, но «тебе нужно меняться, потому что, как игрок и человек, ты проявляешь ноль уважения». И повторил это. Он ничего не ответил, только ещё раз сказал: «Хороший матч». Не придал этому никакого значения.

Я прекратил с ним общаться, потому что не отделяю происходящее на корте от того, что происходит за его пределами. Я считаю, что на площадке ты такой же, как в жизни. Вы хоть раз видели, чтобы Рафа или Роджер так себя вели? Никогда. За пределами корта их уважают коллеги, журналисты. Это не просто так. Они подают пример во всём: как работать, как себя вести. Я не преувеличиваю. Федерер играл на Australian Open в четырёх десятилетиях и здоровается со всеми, когда заходит в раздевалку», — приводит слова Шварцмана infobae.com.

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Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.
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